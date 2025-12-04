Thứ năm, 4/12/2025, 06:10 (GMT+7)
Điểm tin 6h: Thống kê buồn của Việt Nam ở trận ra quân SEA Games | Đèo Gia Bắc sạt lở chia cắt quốc lộ 28
Tường vây cao ốc hở và mưa lớn gây hố tử thần ở trung tâm Đà Nẵng; Ban tổ chức SEA Games 33 xin lỗi Việt Nam vì sự cố Quốc thiều;...
- 00:13 Thống kê buồn của Việt Nam ở trận ra quân SEA Games
- 01:07 Ban tổ chức SEA Games 33 xin lỗi Việt Nam vì sự cố Quốc thiều
- 01:54 Tường vây cao ốc hở và mưa lớn gây hố tử thần ở trung tâm Đà Nẵng
- 02:45 Đèo Gia Bắc sạt lở chia cắt quốc lộ 28
- 03:28 Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 11 tháng vượt kỷ lục năm 2024
- 04:42 Việt Nam xác lập kỷ lục xuất nhập khẩu hơn 21 triệu tỷ đồng, vượt 800 tỷ USD
- 05:56 Metro Nhổn – Ga Hà Nội đạt mốc đào hầm quan trọng sau 15 năm triển khai
- 07:11 Thành phố Hồ Chí Minh thử nghiệm ô tô bay và UAV, doanh nghiệp lo vướng pháp lý
- 08:05 Chính phủ yêu cầu nhóm ngân hàng Big3 tăng vốn điều lệ, VietinBank, Vietcombank và BIDV sắp phát hành cổ phiếu lớn
- 09:07 Tạm đình chỉ điều tra tài xế tông chết nữ sinh ở Vĩnh Long
- 10:07 Thủ tướng Nhật tìm cách hạ nhiệt căng thẳng với Trung Quốc
- 11:00 EU công bố kế hoạch dùng tài sản đóng băng của Nga cho Ukraine