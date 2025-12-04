Điểm tin 6h: Thống kê buồn của Việt Nam ở trận ra quân SEA Games | Đèo Gia Bắc sạt lở chia cắt quốc lộ 28

Tường vây cao ốc hở và mưa lớn gây hố tử thần ở trung tâm Đà Nẵng; Ban tổ chức SEA Games 33 xin lỗi Việt Nam vì sự cố Quốc thiều;...