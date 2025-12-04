Điểm tin
Thứ năm, 4/12/2025, 06:10 (GMT+7)

Tường vây cao ốc hở và mưa lớn gây hố tử thần ở trung tâm Đà Nẵng; Ban tổ chức SEA Games 33 xin lỗi Việt Nam vì sự cố Quốc thiều;...

