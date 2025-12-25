Thứ năm, 25/12/2025, 06:25 (GMT+7)
Điểm tin 6h: Tây Ninh thưởng Tết cao nhất 600 triệu đồng | Phía Nam đón thêm loạt căn hộ giá bình dân
Phạt đến 5 triệu đồng khi gian lận thanh toán phí giao thông; Gần 500 xe buýt tại TP Hồ Chí Minh có nguy cơ ngừng hoạt động do gián đoạn nguồn khí thiên nhiên nén;...
00:00
00:00/00:00
Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe
- 00:12 Tây Ninh thưởng Tết cao nhất 600 triệu đồng
- 01:12 Grab đề xuất Hà Nội hỗ trợ 10 triệu đồng cho tài xế đổi xe máy điện
- 02:24 Phạt đến 5 triệu đồng khi gian lận thanh toán phí giao thông
- 03:14 Gần 500 xe buýt tại TP Hồ Chí Minh có nguy cơ ngừng hoạt động do gián đoạn nguồn khí thiên nhiên nén
- 04:12 Hai đại học của Bộ Tài chính sáp nhập
- 04:59 Thị trường phía Nam đón thêm loạt căn hộ giá bình dân
- 06:14 Chung cư đối mặt nguy cơ thừa cung từ 2026
- 07:11 Hết “sốt”, chung cư bắt đầu xuất hiện giao dịch cắt lỗ phần chênh
- 08:02 TPHCM mở rộng ga hàng hóa lớn nhất cả nước
- 08:54 Lo ngại bong bóng Phố Wall, dòng tiền toàn cầu chuyển sang cổ phiếu trí tuệ nhân tạo Trung Quốc