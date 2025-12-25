Điểm tin
Điểm tin 6h: Tây Ninh thưởng Tết cao nhất 600 triệu đồng | Phía Nam đón thêm loạt căn hộ giá bình dân
Thứ năm, 25/12/2025, 06:25 (GMT+7)

Điểm tin 6h: Tây Ninh thưởng Tết cao nhất 600 triệu đồng | Phía Nam đón thêm loạt căn hộ giá bình dân

Phạt đến 5 triệu đồng khi gian lận thanh toán phí giao thông; Gần 500 xe buýt tại TP Hồ Chí Minh có nguy cơ ngừng hoạt động do gián đoạn nguồn khí thiên nhiên nén;...

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x
Diễm Hạnh

Nội dung chính

Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe

Xem tiếp

×
Điểm tin 6h: Tây Ninh thưởng Tết cao nhất 600 triệu đồng | Phía Nam đón thêm loạt căn hộ giá bình dân