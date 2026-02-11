Thứ tư, 11/2/2026, 06:06 (GMT+7)
Điểm tin 6h: Siết chặt kiểm định khí thải ôtô từ 1/3 | TP HCM đo thân nhiệt toàn bộ khách nhập cảnh để ngừa Nipah
Hà Nội sắp có thêm dự án nhà ở xã hội giá khoảng 29 triệu đồng/m²; Miền Trung mưa rải rác, Bắc và Nam Bộ nắng ráo dịp Tết Nguyên đán...
- 00:12 VN-Index có thể rung lắc mạnh, nhà đầu tư được khuyến nghị giữ sức mua
- 01:05 Măng Đen sắp triển khai 3 khu đô thị gần 27.000 tỷ đồng sau giai đoạn “sốt đất”
- 01:57 Hà Nội sắp có thêm dự án nhà ở xã hội giá khoảng 29 triệu đồng/m²
- 02:50 Thủ tướng đề nghị Singapore tăng cường hợp tác về hạ tầng tài chính - ngân hàng
- 03:51 Siết chặt kiểm định khí thải ôtô từ 1/3
- 04:58 TP HCM đo thân nhiệt toàn bộ khách nhập cảnh để ngừa virus Nipah
- 06:07 Miền Trung mưa rải rác, Bắc và Nam Bộ nắng ráo dịp Tết Nguyên đán
- 07:08 Quỹ vàng lớn nhất thế giới mua ròng hàng tấn vàng sau chuỗi bán ra
- 08:01 Nga thu về hơn 320 tỷ USD từ dầu mỏ qua eo biển châu Âu, G7 tìm cách chặn hạm đội “bóng tối”
- 08:52 Chứng khoán Nhật Bản lập đỉnh mới sau chiến thắng của Thủ tướng Takaichi