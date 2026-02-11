Điểm tin
Điểm tin 6h: Siết chặt kiểm định khí thải ôtô từ 1/3 | TP HCM đo thân nhiệt toàn bộ khách nhập cảnh để ngừa Nipah
Thứ tư, 11/2/2026, 06:06 (GMT+7)

Điểm tin 6h: Siết chặt kiểm định khí thải ôtô từ 1/3 | TP HCM đo thân nhiệt toàn bộ khách nhập cảnh để ngừa Nipah

Hà Nội sắp có thêm dự án nhà ở xã hội giá khoảng 29 triệu đồng/m²; Miền Trung mưa rải rác, Bắc và Nam Bộ nắng ráo dịp Tết Nguyên đán...

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x
Quảng Hường

Nội dung chính

Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe

Xem tiếp

×
Điểm tin 6h: Siết chặt kiểm định khí thải ôtô từ 1/3 | TP HCM đo thân nhiệt toàn bộ khách nhập cảnh để ngừa Nipah