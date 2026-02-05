Thứ năm, 5/2/2026, 06:05 (GMT+7)
Điểm tin 6h: Sắp có nghị quyết gỡ vướng Nghị định 46 về an toàn thực phẩm | Giá vàng bật tăng mạnh nhất 17 năm
Cháy nhà hai tầng ở TP HCM, 3 mẹ con chết; Gen Z dần khiến nhà tuyển dụng thay đổi...
- 00:12 Sắp có nghị quyết gỡ vướng Nghị định 46 về an toàn thực phẩm
- 01:06 Tài xế gặp khó khi cao tốc từ TP HCM tới Nha Trang không có cây xăng
- 02:00 Cháy nhà hai tầng ở TP HCM, 3 mẹ con chết
- 02:39 Hồ Xuân Hương xuống cấp, dự kiến chi 100 tỷ đồng tu bổ
- 03:34 Gen Z dần khiến nhà tuyển dụng thay đổi
- 04:25 ACV rót hơn 34.000 tỷ đồng vào sân bay Long Thành
- 05:18 Việt Nam đề nghị mở rộng nông sản hưởng thuế 0% khi vào thị trường Mỹ
- 06:07 Chính phủ yêu cầu vận hành sàn giao dịch vàng trước ngày 10/2/2026
- 06:54 Giá vàng bật tăng mạnh nhất 17 năm
- 07:43 Campuchia lần đầu lắp ráp xe điện trong nước với sự hỗ trợ từ Trung Quốc