Thứ hai, 10/11/2025, 06:08 (GMT+7)
Điểm tin 6h: Sáng nay Quốc hội làm công tác nhân sự | Siêu bão Fung Wong đổ bộ Philippines
Việt Nam hút 11,6 tỷ USD cho bán dẫn FDI; Trụ điện phát nổ, cháy lan 4 nhà dân...
00:00
00:00/00:00
Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe
- 00:12 VinSpeed tăng vốn lên 33.000 tỷ đồng, chuẩn bị dồn lực cho loạt dự án đường sắt cao tốc
- 01:12 Hải Phòng chi hơn 11.000 tỷ đồng thu hồi đất cho dự án đường sắt 8 tỷ USD đi qua 6 tỉnh, thành
- 02:10 Việt Nam thu hút hơn 170 dự án bán dẫn FDI, tổng vốn gần 11,6 tỷ USD
- 03:09 Sáng nay Quốc hội làm công tác nhân sự
- 04:34 Trụ điện phát nổ, cháy lan 4 nhà dân
- 05:12 Hàng loạt chuyến bay chậm giờ do mưa lớn ở Tân Sơn Nhất
- 06:07 Siêu bão Fung Wong sáng nay vào Biển Đông
- 07:17 Siêu bão Fung Wong đổ bộ Philippines