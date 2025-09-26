Thứ sáu, 26/9/2025, 06:21 (GMT+7)
Điểm tin 6h: Ra mắt chứng chỉ tiếng Anh mới tại Việt Nam | Trung Quốc – EU tăng hợp tác khi thương mại với Mỹ căng thẳng
Vợ ông Phạm Nhật Vượng thành tỷ phú USD; Cuộc đua nhập cảnh vào Mỹ của những người mang visa H1B...
- 00:13 Ngành sản xuất được bảo vệ bởi 20 biện pháp phòng vệ thương mại
- 01:21 Ra mắt chứng chỉ tiếng Anh mới tại Việt Nam
- 02:17 Bộ Xây dựng: Bất động sản tăng nhưng chưa phản ánh đúng giá trị thực
- 03:04 Giải cứu 6 người trong nhà cháy ở TP HCM
- 03:39 Vợ ông Phạm Nhật Vượng thành tỷ phú USD
- 04:32 Trung Quốc – EU tăng hợp tác khi thương mại với Mỹ căng thẳng
- 05:33 Ngân hàng nhà nước nâng quy mô tín dụng nông, lâm, thủy sản lên 185.000 tỷ đồng
- 06:18 Chủ tịch Quốc hội Cuba sắp thăm Việt Nam
- 07:01 Cuộc đua nhập cảnh vào Mỹ của những người mang visa H1B
- 07:55 Ông Zelensky: Tôi sẵn sàng rời nhiệm sở khi chiến sự kết thúc