Thứ hai, 9/2/2026, 06:09 (GMT+7)
Điểm tin 6h: Quỹ bạc lớn nhất thế giới bán ròng hơn 300 tấn bạc | Bitcoin mất sạch đà tăng từ sau bầu cử Mỹ
Miền Bắc giảm 10 độ C, vùng núi đêm nay có thể xuất hiện băng giá; Châu Âu điều tra thuật toán “gây nghiện” của TikTok...
- 00:12 Bộ Tài chính: Áp thuế vàng miếng không gây xáo trộn thị trường
- 00:55 Miền Bắc giảm 10 độ C, vùng núi đêm nay có thể xuất hiện băng giá
- 01:45 Doanh nghiệp gia nhập thị trường tăng mạnh
- 02:40 Quỹ bạc lớn nhất thế giới bán ròng hơn 300 tấn bạc trong 4 ngày
- 03:27 Bitcoin lao dốc, xóa sạch đà tăng từ sau bầu cử Tổng thống Mỹ
- 04:17 Châu Âu điều tra thuật toán “gây nghiện” của TikTok