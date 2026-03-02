Điểm tin
Thứ hai, 2/3/2026, 06:11 (GMT+7)

Điểm tin 6h: Ông Trump sẵn sàng đối thoại với Iran | Thêm 7 chỉ huy quân đội Iran thiệt mạng

“Vàng số” chạm 5.500 USD, giá dầu có thể lên 100 USD do xung đột ở Iran; Dubai như 'thành phố ma' sau các đợt tập kích của Iran...

Diễm Hạnh

