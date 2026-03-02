Thứ hai, 2/3/2026, 06:11 (GMT+7)
Điểm tin 6h: Ông Trump sẵn sàng đối thoại với Iran | Thêm 7 chỉ huy quân đội Iran thiệt mạng
“Vàng số” chạm 5.500 USD, giá dầu có thể lên 100 USD do xung đột ở Iran; Dubai như 'thành phố ma' sau các đợt tập kích của Iran...
- 00:12 Ông Trump sẵn sàng đối thoại với các lãnh đạo mới của Iran
- 01:27 Iran xác nhận thêm 7 chỉ huy quân đội thiệt mạng
- 01:46 Phản ứng của thế giới sau vụ hạ sát Lãnh tụ Tối cao Iran
- 02:23 Hàng trăm người đập phá lãnh sự quán Mỹ ở Pakistan
- 03:07 Dubai như 'thành phố ma' sau các đợt tập kích của Iran
- 03:57 “Vàng số” chạm 5.500 USD sau đòn không kích Iran
- 04:49 Giá dầu có thể lên 100 USD do xung đột ở Iran
- 05:56 Xung đột Trung Đông khiến nhiều chuyến bay Việt Nam bị hủy, 3 máy bay kẹt tại Nội Bài
- 06:42 Giá thuê căn hộ tại Thành phố Hồ Chí Minh hạ nhiệt, phòng trọ hút khách
- 07:30 Áp lực điều chỉnh khi chứng khoán tiệm cận vùng 1.900 điểm
- 08:28 Việt Nam thắng Đức, vô địch billiard đồng đội thế giới
- 09:19 Ôtô giường nằm chở 44 khách bốc cháy
- 10:04 Nhà thầu thay công nghệ, đẩy nhanh tiến độ cao tốc Bắc Nam
- 11:26 Cầu thủ Hà Nội FC bị đuổi vì kéo lê đối thủ khỏi sân