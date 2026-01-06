Thứ ba, 6/1/2026, 06:12 (GMT+7)
Điểm tin 6h: Ông Maduro tuyên bố 'tôi vô tội' ở tòa án Mỹ | Quảng Ninh, Hải Phòng tăng trưởng GRDP cao nhất cả nước
Việt Nam sẽ có những trung tâm nghiên cứu tầm thế giới vào năm 2030; 10 người bị khởi tố trong vụ án 'chết sau hai ngày' vào trung tâm công tác xã hội...
- 00:12 Ông Maduro tuyên bố 'tôi vô tội' ở tòa án Mỹ
- 01:49 Tổng thống Trump hoãn tăng thuế đồ nội thất, dọa áp thêm thuế với Ấn Độ
- 02:38 Quảng Ninh, Hải Phòng tăng trưởng GRDP cao nhất cả nước
- 03:19 Việt Nam sẽ có những trung tâm nghiên cứu tầm thế giới vào năm 2030
- 04:13 Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh nối ray, xây cầu đường sắt qua biên giới cho tuyến Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng
- 05:10 Giao dịch nhà riêng TP HCM trầm lắng cuối năm
- 05:57 Thả rông chó mèo nơi công cộng có thể bị phạt một triệu đồng
- 06:36 10 người bị khởi tố trong vụ án 'chết sau hai ngày' vào trung tâm công tác xã hội