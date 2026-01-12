Thứ hai, 12/1/2026, 06:03 (GMT+7)
Điểm tin 6h: Nhiều siêu thị hoàn tiền cho người mua Đồ hộp Hạ Long | Giá vàng dự báo tiếp tục tăng
Siêu dự án sân bay Long Thành 16 tỷ USD chốt mốc hoàn thành trước tháng 6/2026; Giằng co với CSGT để bạn bỏ chạy khi bị đo nồng độ cồn...
- 00:12 Nhiều siêu thị, tạp hóa hoàn tiền cho người mua sản phẩm Đồ hộp Hạ Long
- 00:54 Dự kiến siết điểm cộng IELTS, giới hạn 10 nguyện vọng đại học
- 01:35 Siêu dự án sân bay Long Thành 16 tỷ USD chốt mốc hoàn thành trước tháng 6/2026
- 02:23 Hưng Yên đặt mục tiêu thành lập thêm 5–8 khu công nghiệp trong năm 2026
- 03:10 Cần Thơ định hướng phát triển “đô thị sân bay” quy mô 16 tỷ USD
- 04:01 Giá vàng được dự báo tiếp tục tăng tuần này
- 04:57 Ngân hàng Nhà nước dự kiến tín dụng năm 2026 tăng khoảng 15%, siết chặt dòng vốn vào bất động sản