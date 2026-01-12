Điểm tin 6h: Nhiều siêu thị hoàn tiền cho người mua Đồ hộp Hạ Long | Giá vàng dự báo tiếp tục tăng

Siêu dự án sân bay Long Thành 16 tỷ USD chốt mốc hoàn thành trước tháng 6/2026; Giằng co với CSGT để bạn bỏ chạy khi bị đo nồng độ cồn...