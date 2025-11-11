Điểm tin
Điểm tin 6h: Người Việt thọ 74 tuổi nhưng 10 năm sống chung bệnh tật | Thái Lan sắp dẫn độ trùm lừa đảo bị Trung Quốc truy nã
Thứ ba, 11/11/2025, 06:03 (GMT+7)

Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2026; Bộ Xây dựng ghi nhận hiện tượng “bán chênh” nhà ở xã hội 200–500 triệu đồng...

Quảng Hường

Nội dung chính

