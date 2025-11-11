Thứ ba, 11/11/2025, 06:03 (GMT+7)
Điểm tin 6h: Người Việt thọ 74 tuổi nhưng 10 năm sống chung bệnh tật | Thái Lan sắp dẫn độ trùm lừa đảo bị Trung Quốc truy nã
Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2026; Bộ Xây dựng ghi nhận hiện tượng “bán chênh” nhà ở xã hội 200–500 triệu đồng...
- 00:12 Ngân hàng Nhà nước bơm gần 281.000 tỷ đồng hỗ trợ hệ thống ngân hàng
- 01:18 Doanh số iPhone 17 chưa bằng một nửa iPhone 16 khi ra mắt
- 02:18 Bộ Xây dựng ghi nhận hiện tượng “bán chênh” nhà ở xã hội 200–500 triệu đồng
- 03:07 Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2026
- 04:21 Người Việt thọ 74 tuổi nhưng 10 năm sống chung bệnh tật
- 05:27 Đồng USD dần ổn định trở lại sau giai đoạn biến động mạnh
- 06:17 Thái Lan sắp dẫn độ trùm lừa đảo bị Trung Quốc truy nã
- 07:28 HLV tuyển Malaysia có thể từ chức
- 08:50 Xe phát nổ giữa thủ đô Ấn Độ, 13 người chết