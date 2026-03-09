Thứ hai, 9/3/2026, 06:18 (GMT+7)
Điểm tin 6h: Ngày thứ 10 xung đột ở Trung Đông
Chiến thuật 'mưa phùn' Iran dùng trong đòn trả đũa Mỹ - Israel; Ông Trump nói tân lãnh tụ Iran 'phải được Mỹ phê chuẩn'....
00:00
00:00/00:00
Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe
- 00:12 Ông Trump nói tân lãnh tụ Iran 'phải được Mỹ phê chuẩn'
- 01:01 Chiến thuật 'mưa phùn' Iran dùng trong đòn trả đũa Mỹ - Israel
- 01:57 Nổ tại Đại sứ quán Mỹ ở Na Uy, nghi tấn công khủng bố
- 02:40 Mỹ nới lỏng một phần trừng phạt dầu Nga để ổn định thị trường năng lượng
- 03:33 Quỹ vàng lớn nhất thế giới bán ròng 28 tấn vàng sau 4 phiên liên tiếp
- 04:32 Giá vàng có thể diễn biến khó lường
- 05:29 Đề xuất bình ổn khi giá xăng dầu tăng 20% trở lên trong một tháng
- 06:31 Hai tháng đầu năm 2026, Việt Nam nhập siêu gần 3 tỷ đô la Mỹ
- 07:27 VN-Index giảm hơn 113 điểm trong một tuần, nhiều cổ phiếu rơi vào vùng quá bán
- 08:17 Đề xuất xây dựng cơ sở dữ liệu về trẻ cần nhận làm con nuôi