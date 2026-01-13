Thứ ba, 13/1/2026, 06:29 (GMT+7)
Điểm tin 6h: Hạ Arab Saudi, Việt Nam vào tứ kết U23 châu Á | Năm 2026 khó lướt sóng nhà đất
Bị bắt vì không trả lại 499 triệu đồng chuyển nhầm; Bạc tăng vọt, vượt các “big tech” trở thành tài sản lớn thứ hai thế giới...
00:00
00:00/00:00
Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe
- 00:11 Bí thư Trung ương Đảng Trịnh Văn Quyết được giới thiệu ứng cử Quốc hội khóa 16
- 01:02 Hạ Arab Saudi, Việt Nam vào tứ kết U23 châu Á
- 02:14 Bị bắt vì không trả lại 499 triệu đồng chuyển nhầm
- 02:55 Trường Quốc tế Mỹ giải thể
- 03:54 Năm 2026 khó lướt sóng nhà đất
- 04:51 Ngành gỗ vững vàng trước “sóng lớn”, xuất khẩu vượt 17 tỷ USD
- 05:40 Bạc tăng vọt, vượt các “big tech” trở thành tài sản lớn thứ hai thế giới