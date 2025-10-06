Thứ hai, 6/10/2025, 05:55 (GMT+7)
Điểm tin 6h: Giá vàng bật tăng trở lại | Bỏ hội đồng trường trong cơ sở giáo dục công lập
Nhiều người cai nghiện ma túy ở An Giang trốn trại; Thủ tướng Gruzia cáo buộc người biểu tình muốn đảo chính...
00:00
00:00/00:00
Nội dung chính
Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe
- 00:12 Ông Phạm Nhật Vượng dự kiến chuyển nhượng hơn 60 triệu cổ phiếu VIC sang VinEnergo
- 01:04 VinFast nhận đơn hàng xe buýt điện đầu tiên tại châu Âu
- 01:56 Sắp có Trung tâm Giao dịch Bất động sản Nhà nước: Nhận sổ đỏ chỉ sau 2 ngày
- 02:33 ACB lấy ý kiến cổ đông về kế hoạch lập công ty bảo hiểm phi nhân thọ
- 03:29 Giông lốc làm tốc mái, hư hỏng nhiều nhà ở Nghệ An, Hà Tĩnh
- 04:12 Chủ tịch Hà Nội: Ứng phó bão cần linh hoạt, tránh xáo trộn cuộc sống người dân
- 05:01 Bỏ hội đồng trường trong cơ sở giáo dục công lập
- 06:03 Nhiều người cai nghiện ma túy ở An Giang trốn trại
- 06:44 Vận chuyển nửa tấn ma túy trên xe đầu kéo ở miền Trung
- 07:11 Giá vàng bật tăng trở lại
- 08:27 Bitcoin lập kỷ lục mới, vượt 125.000 USD
- 09:22 Mỹ áp thuế 100% dược phẩm Ấn Độ, thị trường chứng khoán chao đảo
- 10:17 Khủng hoảng bủa vây hàng không giá rẻ toàn cầu
- 11:10 Thủ tướng Gruzia cáo buộc người biểu tình muốn đảo chính