Thứ ba, 7/10/2025, 06:09 (GMT+7)
Điểm tin 6h: Đồng yên Nhật sụt giá mạnh | Trung Quốc dẫn đầu về số dự án FDI mới tại Việt Nam
Đà Nẵng làm đường kết nối vành đai với cao tốc Bắc Nam; 'Cơ hội vàng' để ông Trump tái thiết bộ máy khi chính phủ đóng cửa...
00:00
00:00/00:00
Nội dung chính
Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe
- 00:12 VN-Index tăng gần 50 điểm, cổ phiếu chứng khoán “đua trần”
- 01:19 Hải Phòng công bố giá bán nhà ở xã hội mới, từ 16 triệu đồng/m²
- 02:11 Phó giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội làm giả bệnh án cho tội phạm
- 02:48 Đà Nẵng làm đường kết nối vành đai với cao tốc Bắc Nam
- 03:39 Hơn 1,6 triệu thanh niên không việc làm, không qua đào tạo
- 04:45 Trung Quốc dẫn đầu về số dự án FDI mới tại Việt Nam
- 05:51 OPEC+ vẫn tăng sản xuất dầu dù lo ngại dư cung
- 06:40 Trung Quốc bùng nổ sản xuất robot, vượt xa Mỹ
- 07:25 Ngành bia thủ công Mỹ lao dốc: Đóng cửa kỷ lục lần đầu sau 20 năm
- 08:14 Đồng yên Nhật sụt giá mạnh vì lo ngại “Abenomics trở lại”
- 09:13 Hôm nay công bố giải Nobel Vật lý 2025
- 10:02 'Cơ hội vàng' để ông Trump tái thiết bộ máy khi chính phủ đóng cửa