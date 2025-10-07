Điểm tin 6h: Đồng yên Nhật sụt giá mạnh | Trung Quốc dẫn đầu về số dự án FDI mới tại Việt Nam

Đà Nẵng làm đường kết nối vành đai với cao tốc Bắc Nam; 'Cơ hội vàng' để ông Trump tái thiết bộ máy khi chính phủ đóng cửa...