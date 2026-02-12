Thứ năm, 12/2/2026, 06:11 (GMT+7)
Điểm tin 6h: Doanh nghiệp trên sàn lợi nhuận vượt xa kế hoạch 2025 | Thái Lan chuẩn bị hủy MOU phân định biển với Campuchia
TP.HCM thu hút hàng tỷ USD phát triển trung tâm dữ liệu; Nga dọa đáp trả nếu phương Tây quân sự hóa Greenland...
- 00:12 Doanh nghiệp trên sàn lợi nhuận vượt xa kế hoạch 2025
- 01:05 TP.HCM ra mắt Trung tâm Tài chính Quốc tế, hướng tới thu hút vốn toàn cầu
- 01:52 TP.HCM thu hút hàng tỷ USD phát triển trung tâm dữ liệu
- 02:41 Mua sắm online tăng vọt dịp Tết, giao hàng quá tải
- 03:24 Quang Hải giúp CAHN đặt một chân vào tứ kết Cup C2 châu Á
- 04:20 Nga dọa đáp trả nếu phương Tây quân sự hóa Greenland
- 05:15 Nga 'không vội vượt rào' về vũ khí hạt nhân hậu New START
- 06:20 Thái Lan chuẩn bị hủy MOU phân định biển với Campuchia
- 07:01 CEO Goldman Sachs: Chính sách của ông Trump có thể hỗ trợ kinh tế Mỹ