Thứ hai, 13/4/2026, 05:56 (GMT+7)
Điểm tin 6h: Đề xuất tăng 15 lần mức phạt tiền cho CSGT | Ông Trump lệnh cho hải quân Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz
Giảm thuế xăng dầu về 0% đến hết tháng 6; Giá dầu "hạ nhiệt" sau tuần giảm mạnh nhất 4 năm;...
00:00
00:00/00:00
Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe
- 00:21 Chủ tịch Quốc hội Iran: Washington không tạo được tin tưởng cho Tehran
- 01:07 Ông Trump lệnh cho hải quân Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz
- 01:48 Giá dầu "hạ nhiệt" sau tuần giảm mạnh nhất 4 năm
- 02:51 Đề xuất tăng 15 lần mức phạt tiền cho cảnh sát giao thông
- 03:39 Đề xuất phạt 8-14 triệu đồng với xe chở khách, chở hàng 'chui'
- 04:40 Việt Nam chi gần 3 tỷ USD nhập khẩu xăng dầu trong quý I
- 05:46 Giảm thuế xăng dầu về 0% đến hết tháng 6