Thứ sáu, 16/1/2026, 06:15 (GMT+7)
Điểm tin 6h: Đề xuất hơn 17.000 tỷ đồng xây Tổ hợp công nghiệp đường sắt | Giá vàng hạ nhiệt
Nhiều Bộ trưởng được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16; Binh sĩ Pháp đã có mặt tại Greenland....
- 00:12 Đề xuất hơn 17.000 tỷ đồng xây Tổ hợp công nghiệp đường sắt
- 01:28 'Không đặt nặng xử phạt hộ kinh doanh giai đoạn đầu kê khai thuế'
- 02:20 Nhiều Bộ trưởng được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16
- 03:14 'Tuyệt chủng' căn hộ thương mại giá dưới 50 triệu đồng/m² ở Hà Nội
- 04:07 Hưng Yên tiếp tục hút “đại gia” địa ốc, sắp có thêm khu đô thị gần 8.000 tỷ đồng
- 04:58 Giá vàng hạ nhiệt nhưng chênh lệch mua – bán vẫn cao, rủi ro nghiêng về người mua
- 05:47 Campuchia ngày càng phụ thuộc hàng Trung Quốc
- 06:52 Thuế trừng phạt 500% của Mỹ treo lơ lửng, thương mại Ấn Độ – Mỹ đối mặt nguy cơ đóng băng
- 07:49 Ông Macron: Binh sĩ Pháp đã có mặt tại Greenland