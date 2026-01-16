Điểm tin 6h: Đề xuất hơn 17.000 tỷ đồng xây Tổ hợp công nghiệp đường sắt | Giá vàng hạ nhiệt

Nhiều Bộ trưởng được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16; Binh sĩ Pháp đã có mặt tại Greenland....