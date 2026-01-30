Thứ sáu, 30/1/2026, 06:25 (GMT+7)
Điểm tin 6h: Chuẩn bị năng lực để kiểm định khí thải hơn 70 triệu xe máy | Làn sóng 'cày' tiếng Trung
Giá thịt heo đắt ngang thịt bò; Không khí lạnh sắp tràn xuống miền Bắc;...
- 00:11 Chuẩn bị năng lực để kiểm định khí thải hơn 70 triệu xe máy
- 01:11 Làn sóng 'cày' tiếng Trung sau giờ công sở
- 01:49 Giá thịt heo đắt ngang thịt bò
- 02:58 Không khí lạnh sắp tràn xuống miền Bắc
- 03:55 Giá cổ phiếu công ty vàng bạc duy nhất trên sàn chứng khoán lên cao kỷ lục
- 04:59 Giá vàng trong nước biến động mạnh
- 05:51 Nhà đầu tư Trung Quốc ồ ạt mua bạc
- 06:39 Những rào cản đối với việc Nhật – Mỹ phối hợp can thiệp tỷ giá đồng yên
- 07:31 Quỹ đầu tư quốc gia Na Uy bán mạnh cổ phiếu công nghệ lớn của Mỹ
- 08:28 Nga cân nhắc sơ tán chuyên gia khỏi nhà máy điện hạt nhân Iran