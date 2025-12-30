Thứ ba, 30/12/2025, 06:05 (GMT+7)
Điểm tin 6h: Các tỷ phú Việt đều giàu lên trong năm 2025 | 7 doanh nghiệp tuyển dụng toàn bộ 2.700 công nhân Panko Vina mất việc trước Tết
Lương, thưởng Tết Bính Ngọ tại các tỉnh thành; Ủy ban Cạnh tranh quốc gia yêu cầu VNG giải trình về Zalo
- 00:12 CRC hợp tác Haimaker phát triển trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo 100 megawatt tại Việt Nam
- 00:59 Vinspeed khảo sát dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh tại Bắc Ninh
- 01:55 Tăng trưởng tín dụng cao nhất 10 năm, Ngân hàng nhà nước cảnh báo rủi ro tỷ lệ tín dụng trên GDP
- 02:53 Ngân hàng Nhà nước chưa cấp phép cho đơn vị nào sản xuất vàng miếng
- 03:35 Đường sắt đô thị còn dư công suất do hạn chế kết nối và thói quen đi lại
- 04:26 Các tỷ phú Việt đều giàu lên trong năm 2025
- 05:38 Lương, thưởng Tết Bính Ngọ tại các tỉnh thành
- 06:52 7 doanh nghiệp tuyển dụng toàn bộ 2.700 công nhân Panko Vina mất việc trước Tết
- 08:34 Ủy ban Cạnh tranh quốc gia yêu cầu VNG giải trình về Zalo
- 09:43 Huawei tuyên bố bán chip trí tuệ nhân tạo tại Hàn Quốc từ năm 2026, thách thức NVIDIA
- 10:31 Nợ vượt 300% GDP làm gia tăng rủi ro giảm phát tại Trung Quốc
- 11:23 Nhật Bản ghi nhận mức sinh thấp kỷ lục, sớm hơn dự báo 16 năm