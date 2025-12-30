Điểm tin
Điểm tin 6h: Các tỷ phú Việt đều giàu lên trong năm 2025 | 7 doanh nghiệp tuyển dụng toàn bộ 2.700 công nhân Panko Vina mất việc trước Tết
Thứ ba, 30/12/2025, 06:05 (GMT+7)

Điểm tin 6h: Các tỷ phú Việt đều giàu lên trong năm 2025 | 7 doanh nghiệp tuyển dụng toàn bộ 2.700 công nhân Panko Vina mất việc trước Tết

Lương, thưởng Tết Bính Ngọ tại các tỉnh thành; Ủy ban Cạnh tranh quốc gia yêu cầu VNG giải trình về Zalo

