Thứ ba, 14/4/2026, 06:04 (GMT+7)
Điểm tin 6h: Các bộ trình phương án cắt giảm thủ tục kinh doanh trước 20/4 | Nghệ An lên top 3 cả nước về thu hút FDI
VN-Index chạm đỉnh một tháng; Ông Nguyễn Mạnh Quyền làm Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên;...
00:00
00:00/00:00
Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe
- 00:18 Các bộ trình phương án cắt giảm thủ tục kinh doanh trước 20/4
- 01:07 Ông Nguyễn Mạnh Quyền làm Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên
- 01:55 VN-Index chạm đỉnh một tháng
- 03:02 Nghệ An: Bứt phá lên top 3 cả nước về thu hút FDI
- 04:10 Đầu tư công: Vẫn còn 18 bộ ngành giải ngân dưới 1% trong quý 1
- 05:17 Làn sóng giảm lãi suất lan rộng tới hơn 20 ngân hàng