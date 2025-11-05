Điểm tin 6h: Bố mẹ có thể bị phạt 5-10 triệu nếu bắt con học quá sức | Đề xuất thuế 0,1% với giao dịch vàng miếng

Thủ tướng: Đường sắt tốc độ cao Bắc Nam sẽ dùng cả vốn công và tư; Cựu bí thư Thành ủy đánh bạc 4,2 triệu USD phân trần gia cảnh khó khăn...