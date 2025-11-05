Thứ tư, 5/11/2025, 06:21 (GMT+7)
Điểm tin 6h: Bố mẹ có thể bị phạt 5-10 triệu nếu bắt con học quá sức | Đề xuất thuế 0,1% với giao dịch vàng miếng
Thủ tướng: Đường sắt tốc độ cao Bắc Nam sẽ dùng cả vốn công và tư; Cựu bí thư Thành ủy đánh bạc 4,2 triệu USD phân trần gia cảnh khó khăn...
00:00
00:00/00:00
Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe
- 00:12 Bố mẹ có thể bị phạt 5-10 triệu đồng nếu bắt con học quá sức
- 01:11 Tổng Bí thư: Sẽ sớm ban hành Nghị quyết về kinh tế nhà nước
- 02:14 Thủ tướng: Đường sắt tốc độ cao Bắc Nam sẽ dùng cả vốn công và tư
- 03:40 Chính phủ đề xuất thuế 0,1% với giao dịch vàng miếng, nhằm minh bạch thị trường
- 04:29 Cựu bí thư Thành ủy đánh bạc 4,2 triệu USD phân trần gia cảnh khó khăn
- 05:38 Nghệ sĩ Kiều Hưng qua đời
- 06:32 64 lao động trốn thoát từ cơ sở lừa đảo Campuchia
- 07:21 FLC tái xuất sau biến động, dự án Hausman Premium vượt tiến độ gần một năm
- 08:15 Đồng USD tăng lên mức cao nhất trong 3 tháng khi thị trường nghi ngờ Fed hạ lãi suất
- 09:01 Warren Buffett tiếp tục bán cổ phiếu Apple, chuỗi “xả hàng” kéo dài 12 quý liên tiếp
- 10:01 China Vanke tiếp tục lỗ nặng giữa khủng hoảng địa ốc Trung Quốc