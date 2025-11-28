Thứ sáu, 28/11/2025, 06:34 (GMT+7)
Điểm tin 6h: Bão Koto giảm cấp hướng vào Gia Lai | Số người chết trong vụ cháy chung cư Hong Kong tăng lên 83
Không có chuyện Việt Nam thải cả triệu tấn nhựa ra đại dương; Tập đoàn dầu khí Nga muốn xây dựng trung tâm năng lượng tại Việt Nam...
- 00:13 Bão Koto giảm còn cấp 11, hướng vào Gia Lai
- 01:20 79 công nhân, học sinh ở TP HCM cấp cứu nghi ngộ độc thực phẩm
- 02:08 Tiệm vàng ở TP HCM đóng cửa bất thường
- 02:50 Cháy lớn tại công ty sản xuất bỉm, khăn giấy
- 03:32 Phó thủ tướng: Công tâm, minh bạch khi chọn doanh nghiệp làm đường sắt tốc độ cao
- 04:27 Không có chuyện Việt Nam thải cả triệu tấn nhựa ra đại dương
- 05:20 Việt Nam mới có 5.600 kỹ sư vi mạch, còn xa mục tiêu vào năm 2030
- 06:13 Việt Nam lần đầu xuất khẩu chính ngạch mít tươi sang Trung Quốc
- 07:13 Tập đoàn dầu khí Nga muốn xây dựng trung tâm năng lượng tại Việt Nam
- 07:57 Hàn Quốc rót hơn 15,7 tỷ USD vào Bắc Ninh
- 08:50 Ông Putin lần đầu đề cập kế hoạch hòa bình Ukraine
- 09:34 Số người chết trong vụ cháy chung cư Hong Kong tăng lên 83