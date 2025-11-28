Điểm tin
Điểm tin 6h: Bão Koto giảm cấp hướng vào Gia Lai | Số người chết trong vụ cháy chung cư Hong Kong tăng lên 83
Thứ sáu, 28/11/2025, 06:34 (GMT+7)

Điểm tin 6h: Bão Koto giảm cấp hướng vào Gia Lai | Số người chết trong vụ cháy chung cư Hong Kong tăng lên 83

Không có chuyện Việt Nam thải cả triệu tấn nhựa ra đại dương; Tập đoàn dầu khí Nga muốn xây dựng trung tâm năng lượng tại Việt Nam...

