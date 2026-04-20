Thứ hai, 20/4/2026, 05:59 (GMT+7)
Điểm tin 6h: 90% chuyến bay quốc tế dự kiến chuyển sang Long Thành từ 2027 | Giá vàng tuần này có thể tăng mạnh
Quỹ vàng lớn nhất thế giới gom 8 tấn trong một tuần; 112 phường, xã TP HCM dừng chứng thực giao dịch tài sản từ 27/4;...
- 00:22 Quỹ vàng lớn nhất thế giới gom 8 tấn trong một tuần
- 01:40 Giá vàng tuần này có thể tăng mạnh
- 02:50 90% chuyến bay quốc tế dự kiến chuyển sang Long Thành từ 2027
- 03:54 112 phường, xã TP HCM dừng chứng thực giao dịch tài sản từ 27/4
- 04:59 Sức hấp thụ nhà đất quý I giảm mạnh, người mua đang "phanh" lại
- 06:14 Mỹ lạc quan, Iran đóng cửa eo biển: Chuyện gì đang xảy ra?