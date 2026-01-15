Điểm tin
Điểm tin 21h: Việt Nam cùng bảng Indonesia ở ASEAN Cup 2026 | Sở Văn hóa, Thể thao TP HCM đề nghị người nổi tiếng ứng xử văn minh
Thứ năm, 15/1/2026, 17:07 (GMT+7)

Điểm tin 21h: Việt Nam cùng bảng Indonesia ở ASEAN Cup 2026 | Sở Văn hóa, Thể thao TP HCM đề nghị người nổi tiếng ứng xử văn minh

Qualcomm sẽ mở phòng nghiên cứu AI tại biên ở Hà Nội; Bộ Tài chính đề nghị Đà Nẵng xây dựng cơ chế đặc thù cho khu đô thị lấn biển;...

