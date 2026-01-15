Thứ năm, 15/1/2026, 17:07 (GMT+7)
- 00:12 Việt Nam cùng bảng Indonesia ở ASEAN Cup 2026
- 02:29 Sở Văn hóa, Thể thao TP HCM đề nghị người nổi tiếng ứng xử văn minh
- 03:38 Qualcomm sẽ mở phòng nghiên cứu AI tại biên ở Hà Nội
- 04:48 Bộ Tài chính đề nghị Đà Nẵng xây dựng cơ chế đặc thù cho khu đô thị lấn biển
- 06:05 Ông Trump: Tổng thống Putin sẵn sàng đạt thỏa thuận hòa bình
- 07:20 Nga quan ngại NATO điều thêm quân đến Greenland
- 08:37 Đề xuất giảm dần xuống 40 giờ làm việc mỗi tuần
- 09:53 Giá xăng lên gần 19.000 đồng một lít
- 10:51 Metro Bến Thành - Tham Lương khởi công sau 16 năm quy hoạch
- 12:31 TP HCM xây khu liên hợp thể thao có sân 70.000 chỗ
- 13:46 Động thổ hai cầu hơn 32.000 tỷ đồng kết nối Đồng Nai - TP HCM
- 14:58 Hai công nhân tử vong dưới cống ở TP HCM