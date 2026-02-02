Điểm tin
Điểm tin 21h: Việt Nam có thêm 3 tỷ phú USD | 217 cán bộ Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16
Thứ hai, 2/2/2026, 17:13 (GMT+7)

Điểm tin 21h: Việt Nam có thêm 3 tỷ phú USD | 217 cán bộ Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16

Hộ kinh doanh phải dùng tài khoản ngân hàng đúng tên đăng ký từ 1/3; Lắp biểu trưng hình giọt nước ở đài tưởng niệm Covid-19

00:00/00:00
Tốc độ phát  1x
Phương Nghi

Nội dung chính

Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe

Xem tiếp

×
Điểm tin 21h: Việt Nam có thêm 3 tỷ phú USD | 217 cán bộ Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16