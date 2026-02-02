Thứ hai, 2/2/2026, 17:13 (GMT+7)
- 00:12 217 cán bộ Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16
- 00:58 Việt Nam có thêm 3 tỷ phú USD
- 01:53 Sở Quy hoạch - Kiến trúc đề nghị tạm dừng chỉnh trang chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa
- 02:43 Hộ kinh doanh phải dùng tài khoản ngân hàng đúng tên đăng ký từ 1/3
- 03:29 Chấm dứt 'đứng tên hộ' để siết trách nhiệm an toàn thực phẩm
- 04:18 Hải Phòng hỗ trợ gần 50.000 vé xe cho công nhân về quê ăn Tết
- 05:10 Thủ tướng yêu cầu doanh nghiệp trả đủ lương thưởng trước Tết
- 05:59 TP HCM vận hành cống hơn 400 tấn ở dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng
- 06:55 Đề xuất liên thông dữ liệu để tự động khai sinh, cha mẹ không cần nộp giấy tờ
- 07:36 Lắp biểu trưng hình giọt nước ở đài tưởng niệm Covid-19
- 08:20 Mỗi địa điểm sẽ có mã định danh 12 chữ số, hiển thị trên VNeID
- 09:05 Bà Nguyễn Thị Như Loan bị truy tố trong phi vụ sang tay đất 'vàng' lãi 300 tỷ đồng
- 10:04 Giá vàng miếng giảm 6 triệu đồng
- 11:02 Chứng khoán trong nước bị bán tháo
- 12:00 Các thị trường tài chính toàn cầu đồng loạt lao dốc