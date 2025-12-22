Thứ hai, 22/12/2025, 16:56 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Trung ương hoàn thiện báo cáo công tác nhân sự khóa 14 | Việt Nam tăng bậc mạnh nhất ở bảng FIFA
Việt Nam chốt đội hình dự U23 châu Á 2026; Việt Nam sẵn sàng cùng ASEAN giúp Campuchia - Thái Lan sớm khôi phục hòa bình...
- 00:12 Trung ương hoàn thiện báo cáo công tác nhân sự khóa 14
- 01:50 Việt Nam chốt đội hình dự U23 châu Á 2026
- 03:00 Việt Nam tăng bậc mạnh nhất ở bảng FIFA
- 04:09 7 ôtô đâm liên hoàn, 2 người chết
- 04:53 Việt Nam sẵn sàng cùng ASEAN giúp Campuchia - Thái Lan sớm khôi phục hòa bình
- 06:07 'Bộ Chính trị thống nhất rất cao giới thiệu lãnh đạo chủ chốt Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031'
- 07:24 Loạt chính sách về tổ chức, nhân sự quân đội hiệu lực từ 2025
- 08:40 Chủ tịch PVN được giao quyền Bộ trưởng Công Thương
- 09:40 4 cựu Bí thư, cựu Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc được giảm án
- 11:16 Nguyễn Văn Đài bị cáo buộc dùng 9 tài khoản mạng xã hội chống Nhà nước
- 12:24 Nhận hối lộ như 'lĩnh lương' tại Chi cục Thú y vùng VI
- 13:59 Giá bạc miếng lên gần 2,7 triệu đồng một lượng
- 15:01 Tướng Nga thiệt mạng trong vụ đánh bom xe ở Moskva