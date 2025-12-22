Điểm tin
Thứ hai, 22/12/2025, 16:56 (GMT+7)

Điểm tin 21h: Trung ương hoàn thiện báo cáo công tác nhân sự khóa 14 | Việt Nam tăng bậc mạnh nhất ở bảng FIFA

Việt Nam chốt đội hình dự U23 châu Á 2026; Việt Nam sẵn sàng cùng ASEAN giúp Campuchia - Thái Lan sớm khôi phục hòa bình...

