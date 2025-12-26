Thứ sáu, 26/12/2025, 17:02 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Trạm y tế ở TP HCM khám chữa bệnh BHYT như bệnh viện | TP HCM thưởng Tết cao nhất hơn 1,8 tỷ đồng
Thủ tướng đề nghị thí điểm học vượt cấp, vượt lớp; Giải cứu nam thanh niên dưới hố sâu 10 m;...
- 00:12 Trạm y tế ở TP HCM khám chữa bệnh BHYT như bệnh viện
- 01:08 TP HCM thưởng Tết cao nhất hơn 1,8 tỷ đồng
- 02:04 Thủ tướng đề nghị thí điểm học vượt cấp, vượt lớp
- 02:56 Giải cứu nam thanh niên dưới hố sâu 10 m
- 03:33 Campuchia - Thái Lan bất đồng về điều kiện ngừng bắn
- 04:23 Đâm dao ở Nhật Bản, 14 người bị thương
- 05:20 Miền Bắc thấp nhất 3 độ C
- 06:14 Hà Nội có tân Chánh Văn phòng Thành ủy
- 07:04 PVN có tân Chủ tịch Hội đồng thành viên
- 07:54 Gần 60 xe buýt CNG ở TP HCM được thay thế bằng ôtô điện
- 08:49 Đèo Bảo Lộc tê liệt sau tai nạn liên hoàn
- 09:30 Nhiều mẫu cá khoai bán tại chợ ở Hà Tĩnh 'ngậm' formol
- 10:12 Hơn 1.000 sinh viên sư phạm nhận 36-72 triệu đồng hỗ trợ
- 11:06 TP HCM chốt bảng giá đất mới, nơi tăng cao nhất gấp 8 lần
- 11:59 Vợ chồng cựu thư ký lãnh đạo Văn phòng Chính phủ bị truy tố
- 12:54 Thu 25 phong bì hơn một tỷ đồng in tên doanh nghiệp tại phòng cựu thứ trưởng
- 13:42 Cổ phiếu Vingroup khiến chứng khoán biến động mạnh
- 14:49 VinSpeed nâng vốn điều lệ lên 45.000 tỷ đồng
- 15:33 Xuất hiện ảnh tàu hàng Trung Quốc chở container chứa 60 bệ tên lửa