Điểm tin 21h: Trạm y tế ở TP HCM khám chữa bệnh BHYT như bệnh viện | TP HCM thưởng Tết cao nhất hơn 1,8 tỷ đồng
Thứ sáu, 26/12/2025, 17:02 (GMT+7)

Điểm tin 21h: Trạm y tế ở TP HCM khám chữa bệnh BHYT như bệnh viện | TP HCM thưởng Tết cao nhất hơn 1,8 tỷ đồng

Thủ tướng đề nghị thí điểm học vượt cấp, vượt lớp; Giải cứu nam thanh niên dưới hố sâu 10 m;...

Phương Nghi

