Thứ năm, 14/8/2025, 16:52 (GMT+7)
Điểm tin 21h: TP HCM muốn lập 4 khu thương mại tự do | Nhựa Rạng Đông sắp phá sản
Cựu lãnh đạo xã đi tù vì ký khống, bán 44 ha đất không sổ đỏ ở Sóc Sơn; Đề xuất cán bộ ở xa sau sáp nhập tỉnh được thuê nhà công vụ...
- 00:12 TP HCM muốn lập 4 khu thương mại tự do
- 01:48 Cựu lãnh đạo xã đi tù vì ký khống, bán 44 ha đất không sổ đỏ ở Sóc Sơn
- 03:25 'Báo cáo nhân quyền của Mỹ không khách quan về tình hình Việt Nam'
- 04:11 Nhật bắt ba người Việt với cáo buộc tàng trữ một tấn cần sa
- 05:01 Quốc vương Bhutan và Hoàng hậu sắp thăm Việt Nam
- 05:44 Tài xế rút chìa khóa xe khách trên vành đai 3 bị khởi tố
- 06:32 Nga tuyên bố phá hủy loạt nhà máy tên lửa Ukraine trong tháng 7
- 07:38 Vàng miếng lên gần 125 triệu đồng một lượng
- 08:43 Giá xăng xuống dưới 20.000 đồng một lít
- 09:35 Doanh nghiệp nhựa 65 tuổi sắp phá sản
- 11:01 Đề xuất cán bộ ở xa sau sáp nhập tỉnh được thuê nhà công vụ
- 11:58 Cấm ôtô qua cầu cửa ngõ phía Đông TP HCM trong 3 tháng
- 12:45 HoREA đề xuất công nhận cá nhân nước ngoài là người sử dụng đất
- 13:36 Học sinh TP HCM tựu trường từ 20/8
- 14:23 Nga có thể sắp thử siêu tên lửa có khả năng 'bay khắp toàn cầu'
