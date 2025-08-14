Điểm tin
Thứ năm, 14/8/2025, 16:52 (GMT+7)

Cựu lãnh đạo xã đi tù vì ký khống, bán 44 ha đất không sổ đỏ ở Sóc Sơn; Đề xuất cán bộ ở xa sau sáp nhập tỉnh được thuê nhà công vụ...

