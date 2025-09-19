Thứ sáu, 19/9/2025, 17:09 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Toàn quốc sắp xếp trường học, bệnh viện công lập | Hai Thứ trưởng Quốc phòng được kéo dài thời gian giữ chức vụ
Học sinh lớp 7 giật tóc, ghìm đầu cô giáo; Tổng thống Pháp sẽ cung cấp ảnh chứng minh vợ mình là phụ nữ...
- 00:13 Toàn quốc sắp xếp trường học, bệnh viện công lập
- 00:56 Hai Thứ trưởng Quốc phòng được kéo dài thời gian giữ chức vụ
- 01:35 Hai tháng biến động nhân sự lãnh đạo Thanh Hóa
- 02:29 Việt Nam - Malaysia hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại 18 tỷ USD
- 03:21 Đường dây buôn lậu hàng nội thất Trung Quốc về TP HCM bị triệt phá
- 04:03 Lotte sẽ ngưng thực hiện dự án Thủ Thiêm Eco Smart City
- 04:49 Người 'vu khống' hoa hậu Quỳnh Hoa bị khởi tố
- 05:34 Bão Mitag sắp vào Trung Quốc, gây mưa cho miền Bắc
- 06:23 Hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục sẽ bị xét xử tại TP HCM
- 07:17 Dự kiến chi 400 tỷ đồng hỗ trợ cán bộ công đoàn nghỉ việc sau sắp xếp
- 08:16 Khởi tố vụ án 'vu khống' Hoa hậu Quỳnh Hoa
- 09:01 Học sinh lớp 7 giật tóc, ghìm đầu cô giáo
- 09:44 Cảnh sát giải cứu nam sinh 'ra biên giới làm việc với Công an Campuchia'
- 10:21 Nhật bắt ba người Việt với cáo buộc trộm 105 kg gạo
- 11:06 Tổng thống Pháp sẽ cung cấp ảnh chứng minh vợ mình là phụ nữ
- 11:53 Thái Lan điều 10 xe vòi rồng đến biên giới Campuchia
