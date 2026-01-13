Thứ ba, 13/1/2026, 17:04 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Thuốc lá chịu thuế tiêu thụ đặc biệt từ 2027 | Cựu tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bị đề nghị án tử hình
Chọn 24/11 là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ lễ; Ngoại trưởng Iran: Chúng tôi đã chuẩn bị tốt hơn cho kịch bản chiến tranh...
- 00:12 Thứ trưởng Bùi Thế Duy giữ chức Phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
- 00:54 Thuốc lá chịu thuế tiêu thụ đặc biệt từ 2027
- 01:54 Hà Nội cấm xe tải, xe khách 16 chỗ vào nhiều tuyến đường dịp Đại hội Đảng
- 02:54 Giám đốc trung tâm thể thao 'xà xẻo' tiền của vận động viên
- 03:35 Nga phóng gần 20 tên lửa Iskander-M và S-300, Kiev rung chuyển
- 04:27 Cựu tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bị đề nghị án tử hình
- 05:09 2.000 người có thể đã chết trong biểu tình ở Iran
- 06:06 Giới thiệu Bí thư Thành ủy Hà Nội ứng cử đại biểu Quốc hội
- 06:52 TP HCM đặt mục tiêu có thêm năm tuyến metro trong 5 năm
- 08:05 Đồ hộp Hạ Long vẫn trả lương công nhân khi dừng sản xuất
- 09:14 Chọn 24/11 là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ lễ
- 10:10 Năm 2026 có thể ít bão nhưng thiên tai khó dự báo hơn
- 11:18 Chất lượng không khí Hà Nội rất xấu
- 12:12 Bộ Xây dựng: Giá chung cư tăng 20-30% năm ngoái
- 13:13 Camera AI giúp phát hiện hơn 6.000 ca vi phạm trong một tháng
- 13:58 Tài xế xe tải vụ 'rượt đuổi trên cao tốc Trung Lương' bị bắt
- 14:43 Chứng khoán vượt 1.900 điểm
- 15:35 HLV Kim giúp Việt Nam thắng 5 chủ nhà liên tiếp
- 16:34 Ngoại trưởng Iran: Chúng tôi đã chuẩn bị tốt hơn cho kịch bản chiến tranh
- 17:31 Ông Medvedev nêu kịch bản Greenland sáp nhập vào Nga