Thứ hai, 26/1/2026, 16:59 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Thủ tướng yêu cầu có giải pháp tăng nguồn cung nhà ở | Giá bạc miếng vượt 4 triệu đồng một lượng
Đề xuất xây đường sắt TP HCM - Cần Thơ - Cà Mau dài 280 km; Hàng loạt hãng hàng không cấm dùng pin dự phòng...
00:00
00:00/00:00
Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe
- 00:12 Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình
- 01:20 Người trúng giá thuê đất ven sông Hàn hơn 4.860 tỷ đồng xin rút hồ sơ
- 02:18 Việt Nam 'cơ bản đàm phán xong' với Nga về điện hạt nhân Ninh Thuận 1
- 03:21 5 y bác sĩ nhiễm virus Nipah, Ấn Độ cách ly gần 100 người
- 05:15 EU thông qua lệnh cấm hoàn toàn khí đốt Nga
- 06:34 Thủ tướng yêu cầu có giải pháp tăng nguồn cung nhà ở
- 07:47 Giá bạc miếng vượt 4 triệu đồng một lượng
- 08:43 Đề xuất xây đường sắt TP HCM - Cần Thơ - Cà Mau dài 280 km
- 09:36 Hà Nội mở rộng đường quanh Hồ Tây tối thiểu 3-4 làn
- 10:38 TP HCM giao Thaco nghiên cứu metro Bến Thành - Thủ Thiêm
- 11:39 Việt - Lào phấn đấu đạt kim ngạch thương mại 10 tỷ USD
- 12:35 Hàng loạt hãng hàng không cấm dùng pin dự phòng