Thứ năm, 12/3/2026, 17:00 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Tân Lãnh tụ Tối cao Iran kêu gọi đoàn kết trong thông điệp đầu tiên | Iran nêu ba điều kiện chấm dứt xung đột với Mỹ, Israel
IEA: Nguồn cung dầu thế giới đang đứt gãy lớn nhất lịch sử; Xây đường nối sân bay Gia Bình với Hà Nội theo lệnh khẩn cấp;...
- 00:12 Tân Lãnh tụ Tối cao Iran kêu gọi đoàn kết trong thông điệp đầu tiên
- 00:32 Iran nêu ba điều kiện chấm dứt xung đột với Mỹ, Israel
- 01:26 IEA: Nguồn cung dầu thế giới đang đứt gãy lớn nhất lịch sử
- 02:22 'Việt Nam có thể trở thành trung tâm sản xuất drone của thế giới'
- 03:17 Xây đường nối sân bay Gia Bình với Hà Nội theo lệnh khẩn cấp
- 04:15 Lương giáo viên dự kiến lên hơn 17 triệu đồng từ 1/7
- 05:11 Hà Nội đẩy lịch thi lớp 10 sớm hai tuần
- 06:07 Giá gas tại TP HCM tăng lần thứ ba trong tháng
- 07:10 Đề xuất người mua nhà xã hội đủ điều kiện có 'tích xanh', được duyệt trên VNeID
- 08:04 5 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16
- 08:51 TP HCM điều chỉnh quy hoạch hơn 50 ha Thủ Thiêm làm trung tâm hành chính
- 09:46 Bảng lương viên chức nếu lương cơ sở tăng từ 1/7
- 10:31 Doanh nghiệp chuyển phát đồng loạt phụ thu phí xăng, dầu
- 11:26 Thay tên bão Yagi thành Tomo
- 12:15 Giá vàng miếng giảm gần 1 triệu đồng
- 13:08 Ông Trump: Mỹ đã thắng, nhưng chưa xong việc ở Iran
- 14:04 Mỹ có thể đã thả siêu bom 14 tấn vào cơ sở hạt nhân Iran
- 15:08 Trường tiểu học Iran có thể trúng tên lửa vì sai lầm tình báo
- 16:05 Mỹ mở cuộc điều tra thương mại mới để áp thêm thuế nhập khẩu
- 17:03 Người dân châu Á chật vật vì giá gas, xăng dầu tăng vọt
- 18:00 Giá dầu thế giới vượt 100 USD