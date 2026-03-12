Điểm tin
Điểm tin 21h: Tân Lãnh tụ Tối cao Iran kêu gọi đoàn kết trong thông điệp đầu tiên | Iran nêu ba điều kiện chấm dứt xung đột với Mỹ, Israel
Thứ năm, 12/3/2026, 17:00 (GMT+7)

IEA: Nguồn cung dầu thế giới đang đứt gãy lớn nhất lịch sử; Xây đường nối sân bay Gia Bình với Hà Nội theo lệnh khẩn cấp;...

Phương Nghi

