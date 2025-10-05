Chủ nhật, 5/10/2025, 17:01 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Quảng Ninh, Hải Phòng cấp tập ứng phó bão Matmo | Bắt đầu sáp nhập trường đại học từ năm 2026
Ông Phạm Nhật Vượng muốn 'bơm' thêm 10.600 tỷ cho công ty điện; Người biểu tình xông vào dinh Tổng thống Gruzia...
- 00:12 Quảng Ninh, Hải Phòng cấp tập ứng phó bão Matmo
- 01:25 Chủ tịch Hà Nội: Ứng phó bão cần linh hoạt, tránh xáo trộn cuộc sống người dân
- 02:15 Bắt đầu sáp nhập trường đại học từ năm 2026
- 03:16 Cán bộ diện Chính phủ quản lý sẽ được đánh giá hàng tháng
- 03:58 Thứ trưởng Tài chính: Tối đa 5 doanh nghiệp được thí điểm giao dịch tiền mã hóa
- 04:36 Hải Phòng có thể hoàn thành 11.900 căn nhà xã hội cuối năm nay
- 05:35 Tàu chở 11 người bị tông chìm ngoài khơi
- 06:12 Vingroup đề xuất xây cầu vượt biển nối Cần Giờ - Vũng Tàu
- 06:55 Bão Matmo đổ bộ Trung Quốc, hàng trăm nghìn người phải sơ tán
- 08:04 Hà Nội cho 2,3 triệu học sinh nghỉ học ngày 6/10
- 08:26 Ông Lê Ngọc Quang tiếp tục làm Bí thư Quảng Trị
- 09:29 Ông Phạm Nhật Vượng muốn 'bơm' thêm 10.600 tỷ cho công ty điện
- 10:29 Giám đốc Tân Thuận Phong bị bắt vì đổ trộm hơn 2.000 tấn chất thải rắn
- 11:23 Khởi công xây dựng Nhà hát Opera Hà Nội bên Hồ Tây
- 12:14 Aeon dự kiến làm trung tâm thương mại 4.000 tỷ ở Bắc Ninh
- 13:07 Kinh tế TP HCM 9 tháng tăng hơn 7%
- 14:05 Bitcoin lên mức kỷ lục hơn 125.000 USD
- 14:59 Người biểu tình xông vào dinh Tổng thống Gruzia