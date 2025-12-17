Thứ tư, 17/12/2025, 17:25 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Ôtô gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội | Giá vàng miếng tăng trở lại
Thí điểm cho trẻ mầm non làm quen với tiếng Trung, Nhật, Hàn; Hà Nội sẽ chọn lọc gen để đào tạo tinh hoa;...
- 00:12 Ôtô gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội
- 00:54 Tổng Bí thư yêu cầu xây dựng đề án tổng kết Hiến pháp 2013
- 01:52 Thí điểm cho trẻ mầm non làm quen với tiếng Trung, Nhật, Hàn
- 02:57 Suất ăn bán trú gần 40.000 đồng bị tố lèo tèo, trường phản bác
- 03:48 TikToker 'Long Tổng' bị bắt tại sân bay
- 04:19 Thái Lan tuyên bố kiểm soát đèo chiến lược Chong An Ma
- 05:16 Mức sinh năm 2025 của Việt Nam tăng nhẹ
- 06:19 Giá vàng miếng tăng trở lại
- 07:23 Bộ Xây dựng: Giá nhà ở tăng bình quân 10-15% mỗi năm
- 08:23 Cuộc 'đi đêm' dìm giá khu đất vàng Bến Vân Đồn để chạy tội
- 09:21 Hà Nội sẽ chọn lọc gen để đào tạo tinh hoa
- 10:59 Chất lượng không khí Hà Nội trở lại mức xấu
- 12:00 Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
- 12:51 53 ngư dân nhảy xuống biển khi tàu câu mực bốc cháy
- 13:37 Trịnh Thu Vinh giành 4 HC vàng, phá 3 kỷ lục SEA Games
- 14:31 Thái Lan tiếp tục dùng F-16 không kích Campuchia