Điểm tin 21h: Ôtô gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội | Giá vàng miếng tăng trở lại

Thí điểm cho trẻ mầm non làm quen với tiếng Trung, Nhật, Hàn; Hà Nội sẽ chọn lọc gen để đào tạo tinh hoa;...