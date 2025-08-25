Điểm tin 21h: Nhiều thí sinh hốt hoảng vì từ đỗ thành trượt đại học | TP HCM mở tour đêm dịp 2/9

Bão vào Nghệ An - Hà Tĩnh, giật đổ hàng loạt cây; Tổng Bí thư trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho bà Nguyễn Thị Bình...