Thứ hai, 25/8/2025, 16:59 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Nhiều thí sinh hốt hoảng vì từ đỗ thành trượt đại học | TP HCM mở tour đêm dịp 2/9
Bão vào Nghệ An - Hà Tĩnh, giật đổ hàng loạt cây; Tổng Bí thư trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho bà Nguyễn Thị Bình...
Nội dung chính
- 00:13 Bão vào Nghệ An - Hà Tĩnh, giật đổ hàng loạt cây
- 02:26 Ông Trần Lưu Quang làm Bí thư Thành ủy TP HCM
- 03:48 Ông Nguyễn Thanh Nghị làm Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương
- 04:34 Tổng Bí thư trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho bà Nguyễn Thị Bình
- 05:50 Giá vàng miếng trong nước lên sát 127 triệu đồng
- 06:48 VN-Index tiếp tục giảm sâu
- 07:57 Hàng tồn kho của nhiều công ty bất động sản lớn lên cao kỷ lục
- 08:57 Hạ viện Campuchia thông qua luật cho phép tước quốc tịch
