Điểm tin
Điểm tin 21h: Miền Bắc có thể đón không khí lạnh mạnh trước Tết | Loạt container thực phẩm vẫn chờ thông quan
Thứ ba, 3/2/2026, 16:52 (GMT+7)

Điểm tin 21h: Miền Bắc có thể đón không khí lạnh mạnh trước Tết | Loạt container thực phẩm vẫn chờ thông quan

Đề xuất cấm hút thuốc tại đền chùa, bến xe; Nga 'phóng liên tiếp hơn 30 tên lửa Iskander-M', Kiev rung chuyển...

Phương Nghi

