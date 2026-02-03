Thứ ba, 3/2/2026, 16:52 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Miền Bắc có thể đón không khí lạnh mạnh trước Tết | Loạt container thực phẩm vẫn chờ thông quan
Đề xuất cấm hút thuốc tại đền chùa, bến xe; Nga 'phóng liên tiếp hơn 30 tên lửa Iskander-M', Kiev rung chuyển...
00:00
00:00/00:00
Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe
- 00:12 Miền Bắc có thể đón không khí lạnh mạnh trước Tết
- 01:05 Đồng Nai 'cầu cứu' Bộ Công Thương vụ hai cây xăng trên cao tốc ngừng bán
- 02:04 Loạt container thực phẩm vẫn chờ thông quan
- 02:58 Đường dây làm xăng giả A95 ở TP HCM
- 03:40 Nhiều cựu lãnh đạo VICEM phải bồi thường 300 tỷ trong vụ tháp nghìn tỷ bỏ hoang
- 04:39 Mỹ lập kho dự trữ khoáng sản 12 tỷ USD
- 05:40 Việt Nam phấn đấu có thương hiệu quốc gia mạnh hàng đầu châu Á
- 06:38 Đề xuất cấm hút thuốc tại đền chùa, bến xe
- 07:28 Xử lý vi phạm nồng độ cồn từ sáng mùng 1 Tết
- 08:16 Khởi công xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam
- 09:07 Đồng Nai thông xe hai tuyến đường gần 3.000 tỷ đồng
- 10:40 Mỗi lượng vàng quay đầu tăng trên 7 triệu đồng