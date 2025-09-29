Điểm tin
Thứ hai, 29/9/2025, 17:03 (GMT+7)

Điểm tin 21h: Lốc xoáy do bão Bualoi hoành hành | Ông Lê Quang Mạnh được giao điều hành Văn phòng Quốc hội

Thêm hai người bị khởi tố trong vụ án 'lãng phí' ở Bệnh viện Bạch Mai 2 và Việt Đức 2; Trung Quốc tử hình 16 thành viên băng đảng điều hành trung tâm lừa đảo...

Quảng Hường

