Thứ hai, 29/9/2025, 17:03 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Lốc xoáy do bão Bualoi hoành hành | Ông Lê Quang Mạnh được giao điều hành Văn phòng Quốc hội
Thêm hai người bị khởi tố trong vụ án 'lãng phí' ở Bệnh viện Bạch Mai 2 và Việt Đức 2; Trung Quốc tử hình 16 thành viên băng đảng điều hành trung tâm lừa đảo...
- 00:12 Nhiều địa phương xuất hiện lốc xoáy
- 01:30 Hồ thủy điện Trị An xả lũ từ 13h ngày 30/9
- 02:21 Ông Lê Quang Mạnh được giao điều hành Văn phòng Quốc hội
- 03:37 Thêm hai người bị khởi tố trong vụ án 'lãng phí' ở Bệnh viện Bạch Mai 2 và Việt Đức 2
- 05:14 Dụ hàng trăm nghìn người mở thẻ tín dụng, rút 800 tỷ đồng
- 06:24 Trung Quốc tử hình 16 thành viên băng đảng điều hành trung tâm lừa đảo
- 07:48 12 người tử vong, 17 ngư dân mất liên lạc do bão Bualoi
- 10:01 Bão Bualoi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
- 10:53 Người chết do bão Bualoi ở Philippines tăng lên 24
- 11:32 Ngân hàng Nhà nước sẽ cấp hạn mức nhập vàng trước 15/12 hàng năm
- 12:54 Đề xuất công an cấp tỉnh được giao giám định thương tích
- 14:21 Lộ trình chuyển chuyến bay từ Tân Sơn Nhất sang Long Thành
- 15:33 35 người bị khởi tố trong vụ cảnh sát phong tỏa karaoke 'hạng sang'