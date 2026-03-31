Thứ ba, 31/3/2026, 17:08 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Lính dù Mỹ 'bắt đầu triển khai ở Trung Đông' | 'Tổng tài chỉ tay đánh người' không được hưởng án treo
Thủ tướng kêu gọi tiết kiệm điện, tối thiểu 10% trong các tháng cao điểm; Cấp mã hồ sơ học tập suốt đời theo định danh cá nhân...
- 00:11 Lính dù Mỹ 'bắt đầu triển khai ở Trung Đông'
- 01:08 Thủ tướng kêu gọi tiết kiệm điện, tối thiểu 10% trong các tháng cao điểm
- 02:03 Cựu cục phó phân trần nhận hối lộ vì 'quả thực rất thiếu tiền'
- 03:23 'Tổng tài chỉ tay đánh người' không được hưởng án treo
- 04:09 Hà Nội không dùng kết quả thi VioEdu để xét thi đua học sinh, giáo viên
- 04:43 1.000 tỷ đồng xây dựng Bảo tàng Ký ức chiến tranh
- 05:28 Cấp mã hồ sơ học tập suốt đời theo định danh cá nhân
- 06:24 TP HCM dự phòng kịch bản quá tải ca tay chân miệng
- 07:42 Ông Trump có thể cân nhắc ngừng chiến mà không cần mở lại Hormuz
- 08:40 Ông Trump tiếp tục dọa 'xóa sổ toàn bộ' nhà máy điện của Iran
- 09:25 Nổ lớn tại Iran, nghi kho đạn trúng bom xuyên hầm của Mỹ
- 10:18 Taylor Swift bị kiện
- 11:09 Giá vàng trong nước neo cao hơn thế giới gần 30 triệu một lượng
- 12:13 VN-Index giảm gần 11% một tháng
- 13:16 Cựu cục phó bỏ trốn sau khi dàn dựng vay nợ để giấu 10 tỷ đồng nhận hối lộ
- 14:07 Đêm nay miền Bắc có thể xảy ra giông lốc, mưa đá
- 15:00 Việt Nam được dự đoán thắng Malaysia 3-1
- 15:59 Biến thể Covid-19 Ve sầu 'tàng hình' trước hệ miễn dịch