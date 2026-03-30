Thứ hai, 30/3/2026, 17:00 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Lập đoàn kiểm tra giá cước vận tải tại các địa phương | Đề xuất xây 5 nút giao trên xa lộ Hà Nội, vốn gần 3.500 tỷ đồng
Dữ liệu camera của cá nhân có thể chia sẻ với công an 'theo thỏa thuận'; Doanh nghiệp tăng công suất, chuẩn bị nguồn cung xăng E10;...
- 00:12 Iran bác tuyên bố của ông Trump về 'chấp thuận hầu hết đề xuất ngừng bắn'
- 01:10 Iran xác nhận tướng phụ trách phong tỏa Hormuz đã thiệt mạng
- 02:03 Lập đoàn kiểm tra giá cước vận tải tại các địa phương
- 03:11 Đề xuất xây 5 nút giao trên xa lộ Hà Nội, vốn gần 3.500 tỷ đồng
- 04:07 Dữ liệu camera của cá nhân có thể chia sẻ với công an 'theo thỏa thuận'
- 05:04 TikToker 'Tàng keng Ông Trùm' bị truy tố vì video kỳ thị vùng miền
- 06:04 Mỹ nói Iran chấp thuận 'hầu hết' kế hoạch ngừng bắn 15 điểm
- 07:00 Ông Trump muốn Mỹ lấy dầu ở Iran
- 07:48 Các trường Mỹ ở Trung Đông chuyển học trực tuyến sau tối hậu thư của Iran
- 08:43 Ông Trump không phản đối tàu chở dầu Nga tới Cuba
- 09:39 Doanh nghiệp tăng công suất, chuẩn bị nguồn cung xăng E10
- 10:33 Áp thuế 0,1% giá chuyển nhượng tài sản mã hóa
- 11:30 Giá vàng miếng lên gần 174 triệu đồng
- 12:17 Ông Nguyễn Văn Được tiếp tục làm Chủ tịch UBND TP HCM