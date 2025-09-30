Thứ ba, 30/9/2025, 17:06 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Jackpot gần 180 tỷ đồng có chủ | Lùi thời hạn chuyển đổi tài khoản giao thông đến hết ngày 31/12
Trung tâm giao dịch nhà đất online dự kiến thí điểm vào 2026-2027; Bảng giá đất dự kiến thay đổi 5 năm một lần...
- 00:12 Hà Nội cho 2,3 triệu học sinh nghỉ học ngày mai
- 01:06 Bệnh viện Thanh Hóa ngập lụt mất điện, bệnh nhân thiếu nước uống
- 01:45 Bộ Công an sẽ nghiên cứu có đề xuất 'tinh gọn bộ máy nữa hay không'
- 02:32 Jackpot gần 180 tỷ đồng có chủ
- 03:30 Lùi thời hạn chuyển đổi tài khoản giao thông đến hết ngày 31/12
- 04:18 Trung tâm giao dịch nhà đất online dự kiến thí điểm vào 2026-2027
- 05:15 Tổng thống Mỹ áp thuế 10% với gỗ nhập khẩu
- 06:06 'Nhu cầu tăng vọt' sau khi ông Trump hạ giá thẻ vàng nhập cư
- 06:58 26 người chết, 22 người mất tích sau bão Bualoi
- 07:52 Mưa lớn, bốn tỉnh miền núi đối diện nguy cơ sạt lở đất
- 08:42 Giao thông Hà Nội hỗn loạn giờ tan tầm vì mưa lớn
- 09:11 Đặng Văn Lâm trở lại tuyển Việt Nam
- 10:00 'Sàn bán online, nền tảng livestream phải bồi thường nếu bán hàng giả'
- 10:48 Đề xuất mở rộng bảo hiểm vàng, USD gửi tại ngân hàng
- 11:37 Bảng giá đất dự kiến thay đổi 5 năm một lần
- 12:20 Chứng khoán mất chuỗi tăng 4 tháng liên tiếp
- 13:13 Ông Vũ Hồng Văn được chỉ định tiếp tục làm Bí thư Đồng Nai
- 14:04 Khởi công cầu dài 2,8 km, vượt biển Rạch Giá