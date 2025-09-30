Điểm tin 21h: Jackpot gần 180 tỷ đồng có chủ | Lùi thời hạn chuyển đổi tài khoản giao thông đến hết ngày 31/12

Trung tâm giao dịch nhà đất online dự kiến thí điểm vào 2026-2027; Bảng giá đất dự kiến thay đổi 5 năm một lần...