Chủ nhật, 22/3/2026, 17:05 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Israel tuyên bố đánh chặn hơn 90% tên lửa Iran | Việt Nam lên vị trí FIFA cao nhất sau hơn hai năm
Tiếp tục lùi thực hiện Nghị định 46 về an toàn thực phẩm; Iran nêu cách để tàu bè đi qua eo biển Hormuz...
00:00
00:00/00:00
Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe
- 00:12 Israel tuyên bố đánh chặn hơn 90% tên lửa Iran
- 00:55 Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn qua đời
- 01:50 Đà Nẵng cấm kinh doanh trên vỉa hè
- 02:39 Việt Nam lên vị trí FIFA cao nhất sau hơn hai năm
- 03:36 Mưa đá ở Sơn La, Phú Thọ
- 04:18 Ông Trump ra tối hậu thư cho Iran về Hormuz
- 05:09 Iran nêu cách để tàu bè đi qua eo biển Hormuz
- 05:50 Iran phóng tên lửa vào thị trấn 'có cơ sở hạt nhân' của Israel
- 06:42 Arab Saudi trục xuất loạt nhà ngoại giao Iran
- 07:31 Hãng hàng không hủy chuyến vì thiếu nhiên liệu
- 08:17 Cuba mất điện toàn quốc lần thứ hai trong 6 ngày
- 09:08 Hà Nội yêu cầu hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai trước 30/6
- 09:52 Miền Bắc giảm mây mù, miền Trung nắng nóng diện rộng
- 10:39 Tiếp tục lùi thực hiện Nghị định 46 về an toàn thực phẩm
- 11:33 4 dự án cửa ngõ TP HCM thu phí không barie để giảm ùn tắc
- 12:28 Doanh nhân tăng hiện diện tại Quốc hội