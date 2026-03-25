Thứ tư, 25/3/2026, 17:07 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Iran tuyên bố đã rèn quân suốt 20 năm để 'chờ lính Mỹ đến' | Israel tập kích trung tâm tàu ngầm duy nhất của Iran
Tổng Bí thư: Giữ vững '4 kiên định' và thúc đẩy tăng trưởng hai con số; Trung ương thống nhất giới thiệu nhân sự lãnh đạo chủ chốt Nhà nước;...
- 00:12 Iran tuyên bố đã rèn quân suốt 20 năm để 'chờ lính Mỹ đến'
- 01:02 Israel tập kích trung tâm tàu ngầm duy nhất của Iran
- 01:59 Tổng Bí thư: Giữ vững '4 kiên định' và thúc đẩy tăng trưởng hai con số
- 02:54 Trung ương thống nhất giới thiệu nhân sự lãnh đạo chủ chốt Nhà nước
- 03:47 Trung ương đồng ý lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương
- 04:43 Ngân hàng quốc doanh nâng lãi suất tiết kiệm lên sát 7%
- 05:47 Quân đội Iran bác tin đàm phán với ông Trump
- 06:38 Iran cho phép 'tàu không thù địch' đi qua eo biển Hormuz
- 07:08 Tàu Thái Lan đi qua eo biển Hormuz an toàn sau cuộc đàm phán với Iran
- 07:52 Giá vật liệu xây dựng tăng mạnh
- 08:50 Giải cứu bé trai kẹt giữa hai bức tường ở TP HCM
- 09:38 Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bị truy tố trong vụ gây thất thoát 803 tỷ đồng
- 10:29 Nhiều công an xuất hiện tại các cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu
- 11:13 VN-Index tăng mạnh nhất nửa tháng
- 12:04 Giá vàng tăng gần 5 triệu đồng một lượng
- 12:54 Giá xăng giảm gần 4.000 đồng một lít
- 13:58 Miền Bắc và Trung nắng nóng diện rộng từ 30/3