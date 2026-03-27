Thứ sáu, 27/3/2026, 17:00 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Iran dọa chặn mọi tàu liên quan các 'cảng thù địch' | Trung Quốc điều tra hoạt động thương mại của Mỹ
Đề xuất cơ chế vượt trội 'hút' dòng vốn dịch chuyển từ Trung Đông; Cựu hiệu trưởng ở Hà Nội bị tuyên 3 năm tù do thu sai một tỷ đồng dạy thêm;...
- 00:12 Iran dọa chặn mọi tàu liên quan các 'cảng thù địch'
- 01:24 Trung Quốc điều tra hoạt động thương mại của Mỹ
- 02:31 Đề xuất cơ chế vượt trội 'hút' dòng vốn dịch chuyển từ Trung Đông
- 03:43 Cựu hiệu trưởng ở Hà Nội bị tuyên 3 năm tù do thu sai một tỷ đồng dạy thêm
- 04:59 Ông Nguyễn Văn Phúc thôi giữ chức Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo
- 05:54 Iran dọa tập kích 'khách sạn tiếp nhận lính Mỹ'
- 06:46 Mỹ triển khai xuồng không người lái trong xung đột với Iran
- 07:58 ADB: 10 nước ASEAN có thể giảm tới 2,3% GDP vì xung đột Trung Đông
- 09:12 Giá xăng dầu đe dọa du lịch Đông Nam Á
- 10:21 Doanh nhân Trịnh Văn Quyết trở lại vai trò Chủ tịch Tập đoàn FLC
- 11:40 Đội tuyển Việt Nam nối dài kỷ lục Đông Nam Á
- 12:42 CEO MediUSA kiếm 264 tỷ đồng khi sản xuất 88 loại thực phẩm chức năng giả
- 14:30 Chủng virus tay chân miệng độc lực cao lan rộng phía Nam