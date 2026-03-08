Chủ nhật, 8/3/2026, 17:00 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Iran đã bầu được tân Lãnh tụ Tối cao | Giá khí đốt ở châu Âu tăng 60%
Đề xuất giảm thuế nhập xăng dầu về 0% do căng thẳng Trung Đông; Kuwait giảm sản lượng khai thác dầu;...
00:00
00:00/00:00
Bấm để chuyển tới nội dung bạn muốn nghe
- 00:11 Iran đã bầu được tân Lãnh tụ Tối cao
- 01:12 Ông Trump: Căng thẳng dầu mỏ sẽ sớm được giải quyết
- 02:05 Đề xuất giảm thuế nhập xăng dầu về 0% do căng thẳng Trung Đông
- 03:02 Cách tra cứu người ứng cử và chọn nơi bỏ phiếu trên VNeID
- 04:09 'Mưa đen' trút xuống Tehran sau khi Israel tập kích cơ sở dầu mỏ
- 05:10 Iran rút lại tuyên bố 'ngừng tập kích các nước láng giềng'
- 07:06 Giá khí đốt ở châu Âu tăng 60%
- 08:03 Kuwait giảm sản lượng khai thác dầu
- 09:03 Giá gas bán lẻ tăng mạnh
- 09:57 Miền Bắc trải qua mùa đông ấm
- 11:07 Đặc khu Trường Sa, Thổ Châu, xã biên giới bầu cử sớm
- 11:57 Sập kho ở KCN Sóng Thần, 4 thợ gặp nạn
- 12:34 Cháy dãy nhà ở TP HCM