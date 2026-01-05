Thứ hai, 5/1/2026, 17:17 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Hợp đồng lao động điện tử được gắn ID từ 1/7 | Man Utd sa thải HLV Amorim
Quảng Ninh, Hải Phòng tăng trưởng GRDP cao nhất cả nước; Cựu tướng Philippines bị bắt vì kêu gọi lật đổ Tổng thống...
- 00:12 Hợp đồng lao động điện tử được gắn ID từ 1/7
- 01:09 Nghiên cứu xây cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên dài 305 km
- 01:50 Ban hành hướng dẫn ưu đãi nhà ở xã hội cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 15/5
- 02:34 Ôtô lật ngửa sau tai nạn, đại lộ ở TP HCM ùn tắc 2 km
- 03:09 Giám đốc trung tâm xã hội nơi thiếu niên tử vong bị khởi tố
- 03:53 Quảng Ninh, Hải Phòng tăng trưởng GRDP cao nhất cả nước
- 04:50 Man Utd sa thải HLV Amorim
- 05:42 Cựu tướng Philippines bị bắt vì kêu gọi lật đổ Tổng thống
- 06:39 Mỗi lượng vàng đảo chiều tăng 3,5 triệu đồng
- 07:37 GDP năm 2025 tăng 8,02%
- 08:50 Dự kiến cấm giáo viên lợi dụng người thân để 'chi phối' dạy thêm
- 09:36 Chung cư xây mới dự kiến phải có khu để xe điện riêng
- 10:30 Hà Nội sẽ xóa sổ 231 chợ cóc
- 11:32 Hà Nội thưởng Tết cao nhất 614 triệu đồng, gấp đôi năm ngoái
- 12:29 Miền Bắc có thể xuất hiện băng giá, sương muối
- 13:31 TP HCM thử nghiệm giao hàng bằng thiết bị bay không người lái
- 14:26 Đảo Phú Quý hết xăng
- 15:14 Cuba xác nhận 32 nhân viên an ninh thiệt mạng ở Venezuela
- 16:30 Mỹ xác định Ukraine không tập kích dinh thự ông Putin