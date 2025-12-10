Thứ tư, 10/12/2025, 17:00 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Hàng loạt sự cố ở ngày đầu SEA Games 33 | Cán bộ phải kê khai biến động tài sản từ 1 tỷ đồng
Viên chức được góp vốn, tham gia điều hành doanh nghiệp tư nhân; Đề xuất đào tạo ngành Luật kiểu Mỹ;...
- 00:12 Quyền sở hữu trí tuệ được đưa lên sàn định giá
- 01:07 Hàng loạt sự cố ở ngày đầu SEA Games 33
- 02:01 Cán bộ phải kê khai biến động tài sản từ 1 tỷ đồng
- 02:53 Viên chức được góp vốn, tham gia điều hành doanh nghiệp tư nhân
- 03:38 Đề xuất đào tạo ngành Luật kiểu Mỹ
- 04:40 Bảo hiểm tiền gửi chi trả sớm, không cần chờ ngân hàng phá sản
- 05:34 Nga tán thành tuyên bố của ông Trump về Ukraine
- 06:36 Quốc hội trao quyền tự chủ và siết minh bạch đại học
- 07:45 Hộ kinh doanh được tự xác định doanh thu nộp thuế
- 08:43 Từ 2026, hộ kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng một năm phải nộp thuế
- 09:38 Giáo viên sẽ được tăng phụ cấp tối thiểu 70%
- 10:41 Bỏ bằng tốt nghiệp trung học cơ sở
- 11:29 Quốc hội cho phép góp vốn bằng công nghệ
- 12:24 Bỏ quy định taxi, xe vận tải phải lắp ghế an toàn trẻ em
- 13:12 Thu thuế 0,1% với chuyển nhượng vàng miếng
- 14:15 Giá bạc miếng lập đỉnh trên 2,3 triệu một lượng
- 15:01 Cổ phiếu Vingroup chạm sàn
- 16:02 Gia đình ông Cô Gia Thọ sắp nhận hàng trăm tỷ đồng cổ tức từ Thiên Long
- 17:09 Ngày 31/12, TAND Hà Nội sẽ xét xử Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài
- 18:04 VKS đề nghị tòa cho cựu Giám đốc Sở GD&ĐT TP HCM hưởng án treo
- 19:06 Phát hiện ma túy cực độc 'gấp 50 lần heroin' khi vây ráp ổ nhóm ở Hà Nội
- 20:04 Campuchia rút toàn bộ VĐV khỏi SEA Games 33
- 21:05 Thái Lan lần đầu dùng tàu chiến trong giao tranh với Campuchia
- 22:04 Nhật cảnh báo nguy cơ xảy ra siêu động đất