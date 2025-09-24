Thứ tư, 24/9/2025, 16:58 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Hải Phòng, Quảng Ninh cấm biển | Bão Ragasa gây gió kỷ lục ở Quảng Đông
Cựu Phó tổng giám đốc Xi măng Việt Nam bị khởi tố; Người bị ca sĩ Quang Lập bolero 'chiếm nhà' thắng kiện;...
- 00:12 Bão Ragasa gây gió kỷ lục ở Quảng Đông
- 01:12 Hải Phòng, Quảng Ninh cấm biển
- 02:14 Cựu Phó tổng giám đốc Xi măng Việt Nam bị khởi tố
- 03:09 Người bị ca sĩ Quang Lập bolero 'chiếm nhà' thắng kiện
- 04:11 UAV Ukraine tiếp tục tập kích nhà máy dầu lớn hàng đầu của Nga
- 04:59 Điện Kremlin phản hồi bình luận 'Nga là hổ giấy' của ông Trump
- 05:53 Mỹ sắp công bố thêm thỏa thuận với các nước Đông Nam Á
- 06:50 Ragasa giảm dưới cấp siêu bão, cách Quảng Ninh 570 km
- 07:53 Vỡ hồ chứa ở Đài Loan do bão Ragasa, ít nhất 14 người chết
- 08:46 Sóng biển ập vào khách sạn ở Hong Kong, đánh tung cửa
- 09:40 Thêm một cơn bão gần Biển Đông
- 10:35 'Không có vùng tối nào công tác kiểm tra không vươn tới được'
- 11:23 Chủ tịch nước kêu gọi các bên xung đột ngừng bắn, bảo vệ dân thường
- 12:14 Hải Phòng sẽ lập khu thương mại tự do trong năm nay
- 13:13 Bộ Giáo dục đề xuất sáp nhập trường mầm non, tiểu học dưới chuẩn
- 14:19 VN-Index tăng mạnh nhất từ đầu tháng
- 15:07 Chung cư ở chục năm bán hơn 100 triệu đồng một m2
- 15:42 Ông Hầu A Lềnh làm Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang nhiệm kỳ 2025-2030
- 16:18 Hai bí thư xã làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi