Thứ tư, 26/11/2025, 17:13 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Hà Nội cấm xe máy xăng theo khung giờ từ 1/7/2026 | Bão Koto mạnh lên cấp 11
Ngừng nhận hồ sơ công bố mỹ phẩm của công ty chồng Mailisa; Jakarta trở thành siêu đô thị đông dân nhất thế giới...
- 00:12 Hà Nội cấm xe máy xăng trong vành đai 1 theo khung giờ từ 1/7/2026
- 01:33 Bão Koto mạnh lên cấp 11
- 02:22 Phó thủ tướng: Cần làm rõ nguyên nhân gây ra lũ quét
- 03:45 Thủ tướng: Khoa học công nghệ sẽ đưa Việt Nam thành nước phát triển
- 05:00 'Tạo điều kiện tốt nhất cho chuyên gia về nước làm tổng công trình sư'
- 05:58 Trái chủ vụ Vạn Thịnh Phát được chi trả thêm hơn 200 tỷ đồng
- 06:56 Yêu cầu báo cáo tiền lương, thưởng Tết trước ngày 25/12
- 07:42 Cho phép người Việt vào chơi casino tại Phú Quốc, Hồ Tràm, Vân Đồn
- 08:30 TP Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành 18.000 căn nhà ở xã hội
- 09:41 Vi khuẩn Salmonella khiến 316 người TP HCM ngộ độc sau ăn bánh mì
- 10:23 Campuchia bỏ môn bóng đá SEA Games 33
- 11:33 Hai kịch bản tác động của bão Koto đến Nam Trung Bộ
- 12:24 Người hưởng lương hưu ở 4 tỉnh mưa lũ được nhận gộp 3 tháng
- 13:21 Giá đất ở trung tâm Hà Nội cao nhất hơn 700 triệu đồng một m2
- 14:20 Đề xuất xây cầu vượt điểm sạt lở đèo Mimosa
- 15:12 Ngừng nhận hồ sơ công bố mỹ phẩm của công ty chồng Mailisa
- 16:03 Đại gia đánh bạc 10,7 triệu USD tiếp tục bị truy tố trong vụ đa cấp tiền ảo
- 16:57 Thanh tra Hải Phòng: Nhiều người mua nhà ở xã hội kê khai không trung thực
- 17:45 Cô gái tử vong sau va chạm với xe khách trên phố ở Hà Nội
- 18:22 Chứng khoán lên cao nhất một tháng
- 19:24 Jakarta trở thành siêu đô thị đông dân nhất thế giới
- 20:22 Thái Lan hủy tổ chức SEA Games 33 ở một tỉnh vì lũ lụt
- 21:17 Các 'cá mập' đang rút vốn mạnh khỏi Bitcoin
- 22:21 Foxconn tăng 83% doanh thu ở Việt Nam nhờ 'nhà máy thông minh'