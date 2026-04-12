Chủ nhật, 12/4/2026, 16:48 (GMT+7)
Điểm tin 21h: Giá vàng thế giới có thể tăng tuần thứ 4 liên tiếp | Ông Trump lệnh cho hải quân Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz
Khởi công tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên ở Việt Nam: Mỹ tuyên bố triển khai chiến dịch rà phá thủy lôi ở eo biển Hormuz...
- 00:17 Ông Trump lệnh cho hải quân Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz
- 00:57 Chủ tịch Quốc hội Iran: Washington không tạo được tin tưởng cho Tehran
- 01:41 Giá vàng thế giới có thể tăng tuần thứ 4 liên tiếp
- 02:46 TP HCM đề xuất miễn giảm thu phí đường bộ đối với xe khách
- 03:38 Đề xuất phạt 8-14 triệu đồng với xe chở khách, chở hàng 'chui'
- 04:39 Chủ tiệm bánh mì ở Vũng Tàu bị phạt sau vụ 108 người ngộ độc
- 05:33 Thủ tướng: Tiếp tục phát triển VNeID thành nền tảng quốc gia
- 06:29 Khởi công tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên ở Việt Nam
- 07:18 Cả nước chấm dứt nắng nóng vào cuối tuần sau
- 08:23 Việt Nam chi gần 3 tỷ USD nhập khẩu xăng dầu
- 09:25 Mỹ, Iran nêu bất đồng trong đàm phán
- 10:24 Mỹ tuyên bố triển khai chiến dịch rà phá thủy lôi ở eo biển Hormuz
- 11:22 Sứ mệnh Mặt Trăng tiếp theo sau thành công của Artemis II là gì?